Povestea fetiţei abandonate în câmp, la Sibiu. „O mânuţă se mişca în şanţ” Zilele trecute, o fetița abia nascuta a fost gasita pe camp, in Sibiu, iar mai tarziu s-a descoperit ca femeia care i-a dat viața o lasase in frig și prada cainilor maidanezi. Descoperirea a fost facuta chiar la primele ore ale diminetii, de trei angajati ai primariei, care, in drum spre munca, au zarit o manuta care se misca in sant. „In timp ce veneam, in locul acesta, am vazut ceva ca se misca, am zis sa ne oprim sa vedem ce se intampla. Era un bebelus cu o sticluta de lapte langa el. Era asezat fix aici, si sticla plina langa el”, spuna un angajat al Primariei, citat de Antena 3. Speriați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

