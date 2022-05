Stiri pe aceeasi tema

- In 2017 o crima teribila zguduia provinciile Monza și Brianza din Italia. Fotbalistul de la Brugherio, Andrea La Rosa era omorat nu doar cu sange rece, dar și abject și inuman, de mama și de fratele sau. Din cauza unei datorii de 30.000 de euro. Adica, ucigașii trebuiau sa-i returneze victimei aceasta…

- Genialul pianist Radu Lupu s-a stins din viața la varsta de 76 de ani, in locuința sa din Elveția. Vestea stingerii din viața a indurerat intreaga lume muzicala de pretutindeni. Pentru dirijorul Cristian Mandeal, aceasta veste a fost copleșitoare pentru c

- Celebra soprana Elena Mosuc a ramas in orasul natal, Iasi, si dupa extraordinarul succes avut pe 6 aprilie in cadrul galei sustinute la Opera ieseana cu prilejul aniversarii a 30 de ani de cariera internationala. Castigatoare in 2019 a celui mai important trofeu al operei mondiale, Oscar della lirica,…

- Familia de francezi traia in Elvetia convinsa ca este controlata si ca trebuie sa reziste unui asediu. Situatia s-a inrautatit in timpul pandemiei. Acum, singurul supravietuitor este inca in coma.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Fiecare rasarit de soare este pentru Vlad Circiu, din București, un pariu caștigat cu viața. O existența traita dramatic in care, de 3 ani…

- Sunt doua feluri de oameni care mor: cei care vor sa mai traiasca si regreta ca nu au facut mai multe lucruri si mai relevante in viata, si cei care nu vor sa mai traiasca pentru ca orizontul lor s-a ingustat atat de mult din diverse motive, incat sansele de supravietuire, izvorul lor de vitalitate…

- Centrul „Sfantul Vasile“ din Craiova e plin de oameni ale caror vieti au luat intorsaturi atat de nefericite incat au ajuns pe strazi. Isi duc suferintele sufletesti sau fizice pe holul centrului si in camerele pe care le impart si pare ca s-au obisnuit ca gandul ca sunt ai nimanui. Printre ei, o batrana…