Povestea femeii din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc cu cei doi copii Avea doar 33 de ani și era priholog. Avea toata viața inainte, dar a ales sa-și puna capat zilelor intr-un mod tragic. Este povestea Iuliei, tanara din Timișoara care s-a aruncat de pe un bloc de zece etaje din Timișoara, impreuna cu cei doi copii. O decizie care a șocat pe mulți și care a produs mare durere in randul celor care au cunsocut-o. Iulia provenea dintr-o familie instarita și era psiholog de profesie. Peste puțin timp ar fi trebuit sa se recasatoreasca cu tatal copiior, de care divortase in urma cu mai multa vreme. La un moment dat a incercat chiar sa isi refaca viata alaturi de un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O tragedie inimaginabila a cutremurat, marți dimineața, Timișoara. O femeie in varsta de 33 de ani și-a luat cei doi copilași in brațe, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, și s-a aruncat in gol de pe acoperișul unui bloc turn din zona Dambovița Tatal celor doi copii de 3 si 6 ani se afla, se pare,…

- Femeia de 32 de ani urma sa se recasatoreasca peste cateva saptamani cu tatal celor doi copii. Apar noi informații in cazul femeii care s-a aruncat de pe un bloc de 10 etaje din Timișoara impreuna cu cei doi copii ai ei, de 3 si 6 ani. Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei , Iulia B. avea 32…

- Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, impreuna cu copiii ei, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, urma sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei de care divortase in urma cu mai multa vreme. Politistii si procurorii au deschis dosar penal in acest caz. Tatal celor doi copii…

- Femeia in varsta de 32 de ani, care a ales sa isi puna capat zilelor aruncandu se de pe un bloc de 10 etaje din municipiul Timisoara, impreuna cu cei doi copii ai sai, avea nunta programata peste doar cateva saptamani.Potrivit opiniatimisoarei.ro, tanara urma se se casatoreasca cu tatal copiilor, de…

- O mama s-a aruncat de la etaj, marți, cu cei doi copii in brațe, in Timișoara. Femeia și un copil au murit, celalalt are semne vitale. ISU Timiș anunța ca a fost chemat sa dea primului ajutor la 3 victime inconștiente, in Timișoara. La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite 3 victime cazute…

- Mama sinucigașa din Timișoara, care s-a aruncat cu cei doi copii de pe un bloc de zece etaje, programase recasatoria cu tatal micuților. Barbatul de 36 de ani urma sa se intoarca in țara, din Austria, unde se afla in momentul tragediei.

