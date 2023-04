Stiri pe aceeasi tema

- O atleta din Spania, Beatriz Flamini, a ieșit dintr-o peștera dupa ce a petrecut 500 de zile fara sa aiba niciun contact cu alți oameni, in ceea ce ar putea fi un record mondial, scrie BBC . Atunci cand Beatriz Flamini a intrat in peștera din Granada, Rusia nu invadase Ucraina, iar lumea era cuprinsa…

- Vrei sa te bucuri de confort la cel mai inalt nivel la tine acasa? Atunci cel mai bine ar fi sa te asiguri ca lumina care patrunde prin ferestre nu este prea puternica. Astfel, beneficiezi de un somn odihnitor sau de o camera pe care o poți folosi pe post de cinema in timpul serii. Cum faci cel mai…

- La prima vedere, poate sa nu para surprinzator faptul ca mulți multilingvi care jongleaza cu diferite limbi in timpul zilei, și chiar și cei care abia incep sa invețe o limba straina, folosesc, de asemenea, acele limbi in visele lor. La urma urmei, limba pe care o vorbim in timpul zilei se transmite…

- Proiectul care ar fi interzis complet reclamele la jocurile de noroc a fost modificat radical, marți, de senatorii din comisiile de juridica și de cultura. Comisia a admis amendamentele propuse de liberali prin care pot fi difuzate in continuare spoturi in audiovizual noaptea, iar reclamele in exterior…

- De ce inflația a luat-o razna dinainte de declanșarea ostilitaților in Ucraina? Vrei sa pui intrebari? Ai grija. Ai dreptul la tacere! Ești prea mic și neinformat ca sa ai o parere. Așaza-te sub grinda ipotetica ca sa nu fii maturat de cutremurul care vine. Stai in banca ta. Ca sa nu pațești nimic.…

- Mai deunazi, un tanar studios, absolvent de universitate de stat cu medie buna, proaspat angajat intr-o institutie de stat, imi spunea ca se simte neputincios si deznadajduit. Imi dezvaluia ca stie și poate sa faca foarte multe lucruri, dar este marginalizat atunci cand vrea sa actioneze. Din aceasta…

- Lazio Roma a invins-o cu 1-0 pe CFR Cluj, joi, in prima mansa a play-off-ului pentru optimile Conference League, dar patronul Claudio Lotito nu a fost impresionat de spectacolul din teren. Claudio Lotito a adormit in timpul meciului Lazio - CFR Cluj Lotito, care este si senator al partidului Forza Italia,…

- Eveniment Schimbari drastice de vreme in Teleorman / Temperaturi negative pe timp de zi și nopți geroase, saptamana viitoare februarie 2, 2023 10:40 Romania va fi afectata de un val de aer polar, care va duce la temperaturi negative inclusiv pe parcursul zilei. La nivelul județului Teleorman, incepand…