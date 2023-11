Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Iulia Vantur și mama ei au avut parte de o intalnire plina de emoții. Vedeta care locuiește in prezent in India și-a revazut cea mai draga ființa. Unde s-au intalnit cele doua și cum au reacționat cand s-au vazut.

- Cristina Pucean a trecut, in urma cu aproximativ doua saptamani, prin una dintre cele mai grele perioade din viața ei, atunci cand tatal i s-a stins din viața. In urma cu trei ani, a trecut printr-un alt moment dificil, atunci cand nepoțelul ei a murit, in urma unui incident nefericit.

- Casa omului de afaceri a fost atacata in toiul nopții. Contrar informațiilor pe care le aveau hoții, aceasta nu era goala. Din contra, inauntru se aflau soția și cei doi nepoți minori, de 8 și respectiv 10 ani. Luați prin surprindere, hoții au decis sa ii lege de maini și de picioare și sa-și vada de…

- Casa omului de afaceri a fost atacata in toiul nopții. Contrar informațiilor pe care le aveau hoții, aceasta nu era goala. Din contra, inauntru se aflau soția și cei doi nepoți minori. Luați prin surprindere, hoții au decis sa ii lege de maini și de picioare și sa-și vada de treaba. Doar 37.000 de lei…

- "Am simtit mult timp mirosul de pudra de pe fata fetei. A ramas impregnat in subconstient". Sunt cuvintele celui care a readus la viata o fata de 25 de ani, care se spanzurase, transmite o postare pe Facebook a Jandarmeriei Romane. "Am simtit mult timp mirosul de pudra de pe fata fetei. A ramas impregnat…

- Andreea Perju a decis sa iși mute cele doua fete, Mara și Ada, la o școala privata din București. Actrița pune educația fiicelor sale pe primul loc, astfel ca iși dorește tot ce este mai bun pentru ele.Intr-un interviu pentru ego.ro, Andreea Perju a marturisit ca a luat decizia sa iși mute fetele la…