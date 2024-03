Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de evaluare online a elevilor la toate materiile și examenele naționale și realizarea de conținut digital, „e-Evaluare, e-Examinare in Educație (4E-Education)”, ... The post METODE DE NOTARE Platforma de evaluare online a elevilor la toate materiile și examenele naționale first appeared on…

- In discursul de la lansarea Institutului Național pentru Educație și Leadership (INEL), președinta Maia Sandu a indemnat profesorii sa discute cu elevii depsre „Uniunea Europeana, care inseamna pace” și despre „drama pe care o traiesc oamenii din Rusia, stat autoritar”. „Aud ca unii profesori de la…

- ​Calificata deja la Jocurile Olimpice de la Paris, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei nu a reușit sa obțina mult dorita medalie la Campionatul Mondial, dupa ce a fost invinsa in sferturi de Japonia, scor 3-0.

- In zilele de 6 și 7 martie 2024, in incinta Muzeului de Științele Naturii, va avea loc lecția de muzeu „Insecte la Cabaret”, organizata cu ocazia sarbatoririi anuale a celor doua zile mondiale ale zonelor umede (pe 2 februarie) și ale faunei și florei salbatice (in data de 3 martie). Lecția de muzeu…

- Liderul mondial din snooker, Ronnie O'Sullivan (48 de ani), a surprins din nou cu ultimele declarații, precizand ca mai mulți foști campioni mondiali „nu au creier de snooker”. „Racheta” a avut un derapaj similar in urma cu o luna, dupa ce a caștigat Mastersul de la Londra, invingandu-l in finala pe…

- Sportivii sectiei de patinaj viteza a clubului, Eduard Nitu si Sebastian Mihalache, alaturi de antrenorul Marius Bacila, au participat in primele doua weekenduri ale lunii februarie la doua competitii importante desfasurate in Japonia, la Hachinohe: Etapa Finala a Cupei Mondiale de Juniori (2-4 februarie)…

- 100 de elevi din Maramureș care au obținut performanțe la diverse olimpiade și concursuri au fost premiați marți de Consiliul Județean. ”In Maramureș avem tineri harnici, care pun accent pe educație, iar eforturile lor trebuie și merita rasplatite. Am premiat tinerii care au obținut rezultate excepționale…

- Dublu campion mondial la contratimp in 2018 si 2019, Rohan Dennis, care si-a anuntat retragerea din activitate in acest an, a fost arestat de politia australiana. Rutierul de 33 de ani este suspectat ca si-a ucis sotia, scrie News.ro