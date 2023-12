Povestea din spatele filmului Ferrari Ferrari este unul dintre cele mai așteptate filme ale finalului de an. O drama biografica in regia lui Michael Mann. Producția spune povestea lui Enzo Ferrari, fondatorul companiei care ii poarta numele. Filmul, cu Adam Driver in rolul principal, va putea fi urmarit in cinematografele din Romania din primele zile ale lui 2024. Scenariul este bazat pe cartea scrisa de Brock Yates in 1991, Enzo Ferrari: The Man and the Machine. Producția exploreaza o perioada tumultoasa din viața lui Enzo Ferrari, in care acesta se confrunta cu tragedii pe toate planurile vieții.…