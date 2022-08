Stiri pe aceeasi tema

- FCSB conduce cu scorul de 1-0 la pauza meciului cu echipa slovaca FC DAC 1904 Dunajska Streda, joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua absolvente ale Academiei de poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București și-au inceput cariera de polițist la Inspectoratul Județean de Poliție Dambovița. Cele doua tinere polițiste iși vor desfașura activitatea in cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, respectiv in cadrul…

- Piedone șterge pe jos cu Nicușor Dan, sau mesaj ca de la fost primar la primar. Aflat in inchisoare de mai bine de doua luni dupa ce a fost condamnat in dosarul Colectiv, Cristian Popescu Piedone este inca atent la mersul orașului. La curent cu tot ce mișca la nivelul administrației locale, Piedone…

- In date de 18 iulie 2022., in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj si-au inceput activitatea trei absolventi ai Academiei „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti. Noua promotie de absolventi a fost repartizata in cadrul structurilor de ordine publica, rutiera si investigatii criminale. Absolventii…

- Volodimir Artiukh este antropolog, deține un doctorat in sociologie și se numara printre puținii care au prevazut invazia militara. Intr-un dialog cu Vasile Ernu, tanarul intelectual ucrainean explica de ce crede ca razboiul a fost cauzat și de nivelul foarte slab al elitelor politice globale, dar și…

- Matei Vișniec, unul dintre cei mai iubiți și apreciați poeți, prozatori și dramaturgi romani ai momentului, vine la Alba Iulia, vineri, 1 iulie 2022, de la ora 18.00, la Muzeul Principia, acolo unde, in organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, va lansa și…

- Un barbat a fost impușcat in picior , dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor in sectorul 1 din Capitala. Un echipaj de poliție din Sectorul 1, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul. Conducatorul autoturismului…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti catalogheaza drept „speculatii” informatiile privind starea de sanatate precara a presedintelui Vladimir Putin, sustinand ca aceste „speculatii” sunt „la fel de neadevarate ca si falsurile care apar constant despre, sa zicem, „masacrele” efectuate de catre trupele ruse…