Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan s-a impus in ciuda anilor de turbulente economice pe care criticii le atribuie politicilor sale economice neortodoxe, pe care opozitia a promis sa le inverseze. Lira a scazut la 20,1050 unitati pentru un dolar, in cea mai proasta zi de tranzactionare din ultimele opt luni, depasind minimul record…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut cele mai multe voturi in regiunea sudica a Turciei, devastata de cutremurele gemene din 6 februarie, potrivit primelor rezultate de duminica, el revendicand victoria in turul doi al alegerilor prezidențiale care ii va prelungi domnia intr-un al treilea deceniu.Cutremurele…

- Noul și vechiul președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sarbatorit duminica seara victoria la alegeri cantand cu susținatorii sai, de pe un autocar pe care se afla și soția sa și membri ai anturajului sau. Liderul de la Ankara a caștigat alegerile prezidențiale cu un avans de 4 procente fața…

- Liderul opoziției Kemal Kilicdaroglu s-a adresat alegatorilor, de la sediul partidului, prin intermediul presei, recunoscand infrangerea in turul doi al alegerilor din Turcia, in fața președintelui Erdogan, care și-a asigurat cel de-al treilea mandat. „Nu am fost in masura sa va apar drepturile”, a…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan le multumeste duminica alegatorilor pentru ca i-au incredintat conducerea Turciei inca patru ani, in pofida faptului ca numararea voturilor nu s-a incheiat. relateaza BBC News. El a cantat mutimii inainte sa i se adreseze. In pofida faptului ca numararea…

- Alianța Naționala a lui Kilicdaroglu „nu a reușit sa ne convinga”, in timp ce decizia de a-l susține pe Erdogan s-a bazat pe principiul „luptei non-stop impotriva terorismului”, a declarat marți Sinan Ogan intr-o conferința in care și-a invitat susținatorii din primul tur sa-l voteze duminica pe președintele…

- Un fost birocrat de 74 de ani devenit politician, Kilicdaroglu s-a prezentat in campanie ca un candidat in puternic contrast cu bataiosul șef al statului: un om al dialogului, dornic de consens cu partidele politice și gata sa raspunda nevoilor tuturor claselor sociale din Turcia. Sondajele sunt incurajatoare,…

- Granita terestra intre Rusia si NATO va deveni, curand, una considerabila... Vom putea vorbi de un veritabil flanc estic, de la Marea Neagra, la Oceanul Inghetat. Invazia rusa in Ucraina a deschis o cutie a Pandorei din care au iesit rele pe care lideri precum domnii Erdogan sau Orban le pot ignora,…