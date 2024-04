Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (campionul mondial en-titre) va pleca de pe locul 4 in prima sursa sprint a sezonului, cea contand pentru Marele Premiu al Chinei. Cel mai bun timp a fost stabilit de Lando Norris (McLaren), englezul fiind urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Fernando Alonso (Aston Martin).

- Taylor Swift a lansat vineri un nou album, „The Tortured Poets Department”, al unsprezecelea album al cantaretei americane de muzica country devenita megastar global, care a doborat record dupa record, conform News.ro."Este vorba despre dragoste si poezie...

- Regina muzicii pop Taylor Swift a lansat vineri un nou album, al unsprezecelea opus al cantaretei americane de muzica country devenita megastar global, care a doborat record dupa record, transmite News.ro. „Este vorba despre dragoste si poezie... Noul album The Tortured Poets Department a iesit acum",…

- Jelena Dokic, fosta jucatoare de tenis, a fost lovita de o piatra in Australia, in calificarile Marelui Premiu din Formula 1. La un moment dat, Fernando Alonso, pilotul Aston Martin, a ieșit de pe pista, iar cand plecat de pe pietrișul aflat intre tribune și asfalt mai multe pierde au sarit de la roata…

- Fernando Alonso este o figura extrem de cunoscuta și de apreciata in padocul Formula 1™. Acesta și-a ținut intotdeauna departe de ochii presei viața personala, insa a ținut sa fie deschis intotdeauna cu fanii sai. O posibila noua relație a sa a ajuns in atenția presei.

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin) a realizat cel mai bun timp din a doua sesiune de antrenamente libere, desfasurata joi, la Jeddah, inaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite, etapa a doua a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite AFP, potrivit Agerpres. Alonso (42 ani) s-a simtit…

- Lewis Hamilton va pleca la Ferrari la finalul sezonului 2024, iar Mercedes i-ar fi gasit un inlocuitor pe masura britanicului. Conform Marca, Toto Wolff il va aduce la echipa pe Fernando Alonso, veteranul circuitului mondial. Mercedes trebuie sa-i aduca lui George Russell un coechipier pentru 2025.…