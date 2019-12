Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, s-a filmat pe contul de Instagram și a transmis un mesaj umanitar de strangere de fonduri pentru un bebeluș roman care sufera de o boala genetica și care are nevoie de peste doua milioane de dolari pentru vaccinul care ii salveaza viața. Irina…

- La doar o luna de viața, bebelușul Robert a fost diagnosticat cu Amiotrofie Spinala, „boala genetica numarul unu care omoara cei mai mulți bebeluși pana la 2 ani”, scrie Irina Grabazei, mama lui Robert. Micuțul are o șansa la viața, insa vaccinul este unul din cele mai scumpe tratamente din lume, cu…

- La doar o luna de viața, bebelușul Robert a fost diagnosticat cu Amiotrofie Spinala, „boala genetica numarul unu care omoara cei mai mulți bebeluși pana la 2 ani”, scrie Irina Grabazei, mama lui Robert. Micuțul are o șansa la viața, insa vaccinul este unul din cele mai scumpe tratamente din lume, cu…

- La doar o luna de viața, bebelușul Robert a fost diagnosticat Amiotrofie Spinala, „boala genetica numarul unu care omoara cei mai mulți bebeluși pana la 2 ani”, scrie Irina Grabazei, mama lui Robert. Micuțul are o șansa la viața, insa vaccinul este unul din cele mai scumpe tratamente din lume, cu un…

- Justitia americana a condamnat vineri Teheranul sa plateasca 180 milioane de dolari corespondentului Washington Post, Jason Rezaian, care a petrecut un an si jumatate in inchisorile iraniene, relateaza France Presse.

- Numarul persoanelor care sufera de diabet au crescut in ultimele patru decenii de patru ori, ajungand la 420 de milioane, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. Printre cauzele care activeaza diabetul se numara excesul in greutate și lipsa activitaților fizice. „Diabetul a devenit o mare problema…

- 68 de autoturisme de lux si motociclete aduse ilegal in Filipine au fost distruse cu buldozerele. Autoritatile au vrut astfel sa descurajeze traficantii care aduc prin contrabanda vehicule din tarile vecine.Președintele Rodrigo Duterte a supravegheat personal procesul.

- Un impresionant caz de solidaritate sociala s-a intamplat saptamana aceasta in Belgia. Parinții unui bebeluș care sufera de o boala foarte rara și tratabila doar in Statele Unite ale Americii, au adunat aproape 2 milioane de euro in doar 2 zile din donații de la cetațeni