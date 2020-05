Stiri pe aceeasi tema

- O poveste emotionanta sta in spatele imaginilor devenite virale cu un bunic care danseaza de bucurie ca s-a vindecat de coronavirus. Batranul a fost greu incercat de soarta, iar cel mai frumos dar al vieții este nepoata sa, fata de 14 ani, pe care a crescut-o singur, de cand era doar un bebeluș.

