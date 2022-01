Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Michiu, o eleva in varsta de 16 ani din comuna Sipote din judetul Iasi, este nevoita sa parcurga cate 26 de kilometri pe jos pentru a merge la scoala, atunci cand nu isi permite cei 20 de lei, necesari ca sa plateasca biletul la utobuz.

- O adolescenta de 13 ani a fost accidentata, marti seara, de o locomotiva in Gara CFR Bacau, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat ca fetita ar fi incercat sa treaca liniile ferate prin loc nepermis. „Politistii au stabilit ca o minora,…

- Șapte tineri, dintre care unul singur major, s-au inghesuit intr-o mașina și au plecat la plimbare, intr-o localitate din județul Iași. Mașina era condusa de un puști de 16 ani, nemulțumit de felul in care a condus șoferul de dinaintea lui. Printre adolescenți era și unul carantinat.

- O adolescenta in varsta de 17 ani se afla in stare foarte grava la spital dupa ce a fost victima a unui accident feroviar in Targu Frumos. Din spusele martorilor, tanara a incercat sa sara dintr-un vagon in altul, in timp ce trenul era deja in miscare. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD,…

- Un maraton de vaccinare va avea loc in 1 și 2 decembrie in șase spitale ale Ministerului Apararii, cu ocazia Zilei Naționale. Maratonul incepe miercuri, 1 decembrie, la ora 8.00, și se va incheia pana la ora 16.00 a zilei de joi, 2 decembrie, conform Mediafax. Acesta se va desfașura…

- Programul de guvernare propus de PSD va scoate tara din criza si Romania va reveni la normalitate. PSD intra la guvernare nu doar cu angajamentul, ci si cu determinarea de a promova o schimbare in bine a politicilor publice si a relatiei cu cetateanul. De aceea, a desemnat ca ministrii, lideri din prima…

- Dupa multa vreme, autoritațile au reușit sa repare sistemul de incalzire al unitații medicale, iar in saloane nu mai este frig. Pacienții internați in cele doua secții nu vor fi mai fi externați și vor ramane in spital și peste iarna.Pentru moment, la Spitalul mobil de la Lețcani funcționeaza doua saloane…