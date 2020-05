Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Popescu este bunicul din Gorj devenit cunoscut in spațiul public dupa ce a dansat in fața spitalului. Barbatul, in varsta de 60 de ani, iși manifesta bucuria vizavi de faptul ca s-a vindecat de Covid-19. Povestea lui Teodor este de-a dreptul impresionanta: o crește singur pe nepoata sa, de cand…

- Batranul din Gorj, care a dansat in curtea spitalului, de bucurie ca a scapat de coronavirus s-ar fi infectat cu Covid-19 de pe banii schimbati la o casa de schimb valutar. Domnul Teodor iși amintește cum a dus mana la gura și la nas in acea zi, chiar inainte de Paște. Nu intrase in contact cu nimeni.

- Ziarul Unirea VIDEO| Povestea impresionanta a unui bunic infectat cu COVID-19 și internat cu nepoata sa, care s-au vindecat: De fericire, la externare, a dansat in curtea spitalului Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Vagiulești, județul Gorj, a fost externat miercuri, dupa o luna de tratament…

- O poveste emotionanta sta in spatele imaginilor devenite virale cu un bunic care danseaza de bucurie ca s-a vindecat de coronavirus. Batranul a fost greu incercat de soarta, iar cel mai frumos dar al vieții este nepoata sa, fata de 14 ani, pe care a crescut-o singur, de cand era doar un bebeluș.

- Barbatul de 60 de ani, care a incins hora in curtea Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti, dupa ce s-a vindecat de COVID-19 si a fost externat, este Teodor Popescu, din comuna Vagiulesti, in apropierea municipiului Motru.

- Fericit ca a invins lupta cu COVID-19, un barbat a dansat hora chiar in curtea spitalului unde a stat internat și s-a vindecat.Momentul a fost filmat in timp ce pacientul a fost externat de la spitalul din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, Romania.

- Un bunic din Gorj s-a vindecat de coronavirus, iar de bucurie a incins o hora, in curtea spitalului, sub privirile cadrelor medicale! Teodor Popescu, poet din comuna Vagiulești, s-a vindecat dupa o luna, iar povestea sa exte una emoționanta.Gorjeanul și nepoata sa, Elena Cojocaru, de doar…

- Cadre medicale ale Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova au sarbatorit vindecarea primului bolnav de Covid-19 tratat la Craiova, un filmulet fiind postat chiar pe pagina oficiala a institutiei. Reactiile nu au fost, insa, toate pozitive.