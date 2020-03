Stiri pe aceeasi tema

- Plecand de la un proiect privind crearea unor sensuri giratorii, in municipiul Iasi, s-a ajuns la o altercatie fizica intre viceprimarul ALDE, Radu Botez si consilierul local PNL, Razvan Timofciuc. Episodul s-a petrecut intr-o pauza a sedintei de Consiliu Local, de astazi, si imaginile video care l-au…

- In districtul Zhangwan al orasului Shiyan, unde au fost implementate "controale similare situatiilor de razboi" pentru a limita raspandirea virusului, angajati ai serviciilor comunitare au gasit luni dupa-amiaza un barbat decedat in locuinta. Nepotul sau de cinci ori sase ani era de asemenea in casa,…

- Imagini incredibile vin de la Iasi, unde mai multi barbati au fost batuti cu salbaticie in plina strada de trei indivizi care le-au furat banii din portofel si telefoanele mobile. Faptele s-au petrecut la un interval de doar cateva zile una de cealalta, iar modul de operare este acelasi. Pe imaginile…

- Judecatoarea Daniela Cimpoeru, fost presedinte al Judecatoriei Panciu a fost exclusa din magistratura pentru ca ar fi avut un comportament nedemn fata de personalul auxiliar din instanta, dar si fata de un coleg judecator, manifestari care ar fi imbracat si forme de violenta fizica in cazul acestuia…

- Un copil in varsta de 11 ani a suferit, vineri, o hemoragie subarahnoidiana, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, care l-a transportat la Spitalul de Urgenta ‘Elena Beldiman’ din Barlad. In urma unor investigatii la Computerul Tomograf, copilul a fost trimis…

- Un elicopter model MI-8 al unei companii din Republica Moldova a fost atacat in localitatea Kajaki, provincia Helmand, Afganistan, in timp ce efectua o misiune umanitara, transportand poduse alimentare, anunta Autoritatea Aeronautica Civila.

- Cauzele sunt multiple si variaza in functie de fiecare persoana in parte: Familia in care individul a crescut i-a oferit un mediu ostil de unde a invatat ca solutia conflictului este reprezentata de violenta. Declansarea efectului de catharsis ceea ce inseamna eliberarea tensiunilor acumulate in decursul…

- In aceeași zi in care formațiile River Plate (Argentina) și Sao Paulo (Brazilia) au fost trase la sorți in grupa D in Copa Libertadores din 2020, unul dintre jucatorii echipei din Brazilia a fost acuzat de soția lui de violența fizica grava, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile…