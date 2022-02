Stiri pe aceeasi tema

- „Am, desigur, o pensie. Dincolo de asta, mi-am redus la minima necesitate cheltuielile. Poate ca daca banuiam ce vremuri vin, nu mai scoteam CD-uri pe cheltuiala proprie… Experienta de viata m-a invatat sa razbat in toate aspectele ei”, spune Corina Chiriac, dupaa o viața tumultuoasa de artist. Artista…

- Romania s-a clasat pe locul 9, in proba de stafeta pe echipe la sanie, joi, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, acesta fiind cel mai bun rezultat al delegatiei tricolore. Romania a fost inregistrata cu timpul de cumulat 3 min 07 sec 692/1000, incheind la 4 sec 286/1000 de invingatori, dar devansand…

- Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai apreciati violonisti romani, va interpreta miercuri, la Sala Radio, pe celebra vioara de patrimoniu Stradivarius Elder-Voicu una dintre creatiile ce poarta semnatura lui Mozart: Concertul nr. 5 pentru vioara si orchestra, conform news.ro. Creata in 1775,…

- Dupa ce au fost inchise timp de o luna, in Danemarca, s-au redeschis, duminica, locurile de divertisment si culturale, in contextul relaxarii restrictiilor anti-COVID-19, in pofida unui numar mare de contaminari, informeaza dpa. Decizia se refera la muzee, gradini zoologice, parcuri de divertisment,…

- Croatia a pierdut aproape 10% dintre locuitorii sai in zece ani, potrivit rezultatelor definitive ale celui mai recent recensamant publicat vineri in aceasta tara din Balcani si calificate drept “dezastru” de catre experti, potrivit AFP. Croatia, tara membra a Uniunii Europene (UE), numara acum 3,8…

- Rusia limiteaza in mod deliberat aprovizionarea cu gaze catre Europa ca instrument de presiune geopolitica, in special in legatura cu tensiunile din Ucraina, potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Faith Briol. Suspiciunea circula de ceva vreme dar este prima…

- Universitatea „Constantin Brancusi”(UCB) din Targu Jiu a organizat recent cea de-a patra ediție a evenimentului International Week in UCB. Evenimentul este inclus ca activitate specifica in cadrul proiectului cu titlul „Un pas inainte pentru internaționalizarea in UCB” (Domeniul 2: Internaționalizarea…