- Cadavrul unei femei de 59 de ani, care a fost data disparuta de familie vineri, a fost gasit, miercuri, in albia paraului Simon, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Conform sursei citate, de la data sesizarii disparitiei, in 28 mai, femeia a fost cautata de echipe ale…

- O femeie de 34 de ani, originara din satul Leca, raionului Cantemir a fost data in cautare, dupa ce la data de 5 mai a plecat de la domiciuliu deplasindu-se intr-o direcție necunoscuta și pana in prezent nu este cunoscut locul aflarii.

- Intrata virtual in direct in emisiunea La Maruța , Iulia Vantur (40 de ani) a vorbit despre cum și-a petrecut sarbatorile de Paște in India, dar și despre noile sale proiecte artistice. De cațiva ani buni, Iulia este stabilita in India, unde are o cariera de succes in muzica și film. Recent, actrița…

- UPDATE -1 – Minora plecata voluntar – Banuț Ramona – a fost depistata de polițiști. Pe durata plecarii nu a fost victima vreunei infracțiuni. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. BANUȚ RAMONA DANIELA in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 28 aprilie, insa nu s-a mai…

- BANUȚ RAMONA DANIELA in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 28 aprilie, insa nu s-a mai intors. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! SEMNALMENTE – inalțime aproximativa – 1.55 m, 35 kg, par lung, ochi caprui,…

- Adolescenta din judetul Suceava a vazut postarea de pe Facebook, in care tanara violonista Gratiela Aranyosi din Cluj-Napoca cerea ajutor pentru gasirea mamei sale (foto) si in care se regasea si un numar de telefon pentru contact, si a contactat familia femeii disparute pentru a cere rascumparare.…

Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 martie a.c., in jurul orei 08.20, ARANYOSI SANDA-ADRIANA, in varsta de 49 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul...