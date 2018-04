Poveste de Guinness World Records: Sase romani au gatit cea mai mare portie de fish&chips din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de poveste ,,Chefi la cutite” este unul plin de surprize, nu doar prin prisma preparatelor pe care chefii Bontea, Dumitrescu si Scarlatescu le gasesc sub closuri, ci si prin prisma personajelor care trec pragul celei mai iubite emisiuni culinare. Luni seara, de la 20:00, telespectatorii Antena…

- Sezonul de poveste ,,Chefi la cuțite” este unul plin de surprize, nu doar prin prisma preparatelor pe care chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu le gasesc sub cloșuri, ci și prin prisma personajelor care trec pragul celei mai iubite emisiuni culinare. Luni seara, de la 20:00, telespectatorii Antena…

- Patru persoane din Galati suspectate de comiterea mai multor furturi din bancomate din Austria au fost retinute, in urma unor pechezitii derulate miercuri de politistii romani si austrieci, prejudiciul in acest caz fiind estimat pana in prezent la suma de aproximativ 570.000 de euro. Politistii romani…

- Evenimentul va fi marcat astazi și printr-un cros la care vor parcicipa, printre alții, sportivi cunoscuți, reprezentanți ai administrației locale și centrale dar și ai lumii medicale. Astazi este marcata, in intreaga lume, Ziua Mondiala a Hemofiliei. Evenimentul are loc in fiecare an, incepand cu…

- Peste un milion de romani platesc facturi mai mici la energia electrica dupa ce și-au renegociat contractele sau au schimbat furnizorul. Tarifele de furnizare a electricitații sunt acum mai mici cu 20%. Schimbarea furnizorului este gratuita și nu implica debranșarea de la rețea.

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat dupa cuvintele vulgare adresate ungurilor la meciul Juventus Bucuresti-OSK Sepsi. ”În acest moment Consiliul nu s-a autosesizat, asteapta deciziile de la Federatia Româna de Fotbal…

- Doi tineri romani au dezvoltat un concept nou despre care ei sustin ca poate deveni „cel mai mare dusman al caselor de pariuri". Gepenco.com este o retea sociala destinata comunitatii pariorilor, un nou instrument pentru cei care vor sa faca bani din sport cu mai putine riscuri, spun antreprenorii,…

- Fara indoiala, mijocașul roman al celor de la Standard Liege, Razvan Marin, este cel mai in forma ”tricolor” la un club european in acest sezon. Titular meci de meci, marcator, pasator și, de curand, caștigator al unui trofeu intern in Belgia, Cupa, Marin este laudat de toata lumea, iar la cei 21 de…