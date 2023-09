Potrivit unui studiu,ț1 din 3 bărbaţi din întreaga lume este ­infectat cu virusul HPV Unul din trei barbati cu varsta de peste 15 ani este infectat cu cel putin un tip de papilomavirus uman (HPV) genital, iar unul din cinci este infectat cu unul sau mai multe tipuri de HPV cu risc ridicat sau oncogen (cancerigen), potrivit unui nou studiu publicat in numarul din septembrie al prestigioasei reviste medicale The Lancet Global Health și citat de News.ro, potrivit Agerpres. Aceste estimari arata ca barbatii gazduiesc frecvent infectii genitale cu HPV si subliniaza importanta incorporarii barbatilor in eforturile de a controla infectia cu HPV si de a reduce incidenta bolilor legate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

