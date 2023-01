Poți orbi din cauza pleoapelor căzute! Ce este ptoza și ce se poate face Pleoapele lasate reprezinta o problema care afecteaza un numar mare de oameni, deopotriva femei, barbați, tineri sau oameni mai in varsta. Afecțiunea poarta denumirea de ptoza și ne afecteaza nu doar din punct de vedere estetic, ci are și efecte precum inrautațirea vederii periferice, vedea cu coada ochiului, in parțile laterale. „Patologia pleoapelor cazute, afecțiune numita ptoza, poate aparea in urma unui traumatism, pe fondul inaintarii in varsta sau al diferitelor tulburari medicale. Ea se numește ptoza unilaterala cand afecteaza un singur ochi și ptoza bilaterala cand afecteaza ambii ochi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

