- Autoritatile analizeaza daca romanii vor putea sa faca nunti dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, a afirmat ministrul de Interne, Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook, unde a raspuns mai multor intrebari adresate de romani. El spune ca pentru a ajunge intr-o faza optimista dupa 15…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente, potrivit Agerpres. „Cu parere…

- Marcel Vela anunța luni pe pagina sa de Facebook o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și constructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia…

- Zvonul ca Bucureștiul ar putea intra in carantina a creat panica printre locuitorii Capitalei. Mulți au mers sa faca provizii de alimente, astfel ca rafturile supermarketurilor s-au golit iar. Ministrul de Interne, Marcel Vela, dezminte informațiași susține ca nu se pune problema ca orașul sa fie inchis.