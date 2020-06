Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR au decis, joi, spun surse oficiale pentru ȘTIRIPESURSE.RO:1. Instituirea carantinei prin ordin de ministru este neconstitutionala. Trebuie sa se vina rapid cu un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantina, izolare si internare obligatorii. Masurile de…

- Mai trebuie sa intre in carantina sau in izolare romanii care revin in țara dupa 1 iunie? VEZI raspunsul Poliției de Frontiera Dupa o serie de mesaje din care romanii ce vor sa revina in Romania au ințeles ca nu ar mai fi nevoiți sa intre in izolare sau carantina, Poliția de Frontiera vine cu o informare…

- Barbatul a fost trimis acasa dupa ce a stat 15 zile in carantina institutionalizata. Acesta s-a dus, insa, direct la Parchet, acolo unde a depus o plangere. Barbatul spune ca inainte de a ieși din carantina incepuse sa se simta rau și i-a fost teama sa mearga acasa sa nu-și imbolnaveasca familia.…

- Cu doar o zi inainte, ministrul Sanatații, Olivier Veran, afirmase ca masurile de carantina, prevazute in proiectul de lege privind extinderea starii de urgența pentru sanatate, se vor aplica „persoanelor care intra pe teritoriul național sau care sosesc dintr-un teritori de peste mari „. Pentru alte…

- STARE DE URGENTA. "Tradiționalul sejur la mare NU este inscris in ordonanțele militare ca motiv de deplasare – pentru binele tuturor, va rugam sa ramaneți acasa! Polițiștii acționeaza in Gara de Nord, in trenuri și stații de cale ferata pentru a verifica motivele deplasarii celor care calatoresc…

- Cercetatorii din cadrul London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Universitatii Durham si ai organizatiei "Medical Detection Dogs" studiaza posibilitatea folosirii cainilor in depistarea noului coronavirus, scrie businessinsider.com. Oamenii de stiinta sunt de parere ca patrupedele…

- Opt luni de inchisoare cu suspendare a primit un tanar de 28 de ani din Salaj, care s-a intors din Marea Britanie și a fugit de trei ori din izolare și carantina. In același dosar a fost trimis in judecata și un medic epidemiolog de la DSP Salaj, care este banuit ca l-a ajutat pe tanar.Reprezentantii…

- Oamenii aflati in carantina beau mai mult alcool, arata un studiu recent, realizat in Statele Unite. Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma si spun ca alcoolul nu face bine sanatatii, mai ales in perioada de auto-izolare.