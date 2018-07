Stiri pe aceeasi tema

- In vederea constituirii unei baze de selectie, Serviciul de Telecomunicatii Speciale recruteaza: ingineri ITamp;C, ingineri sisteme de electroalimentare, ingineri sisteme de climatizare si securitate, specialisti lucru la inaltime si analisti de business. Conditii generale de recrutare Candidatul potrivit…

- Nou capitol in scandalul de la Inspectoratul Școlar Buzau, unde echipele de conducere s-au schimbat de mai multe ori intr-un singur an. Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat miercuri intr-unul dintre procesele deschise de fostele șefe ale Inspectoratului Școlar Buzau impotriva Ministerului Educației.…

- Situație jenanta la proba scrisa a examenului de titularizare din Pitești. O profesoara care concura pentru un post la psihopedagie speciala a fost prinsa de membrii comisiei de examen in timp ce copia, avand telefonul mobil ascuns in lenjeria intima. Totul s-a intamplat la centrul de examen Școala…

- Daniela Laptoiu este cel de-al doilea inspector scolar general adjunct al Inspectoratului Școlar Buzau. Detașata in interes de serviciu, Laptoiu a ocupat pana ieri funcția de Inspector de management instituțional la Inspectoratul Școlar Buzau. Numirea acesteia vine din partea Ministerului Educației…

- Daniela Laptoiu este noul inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Buzau. Aceasta va ocupa postul prin delegație pana la organizarea concursului. Numirea Danielei Laptoiu vine din partea Ministerului Educației și va completa echipa manageriala a inspectoratului buzoian, formata din…

- Situație incredibila la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatoarele Gabriela Birsan și Corina Corbu au avut parte de surprize extrem de neplacute dupa ce au fost achitate intr-un dosar in care fusesera acuzate pentru fapte de corupție.

- REZULTATE….Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a publicat lista cadrelor didactice care au fost admise pentru constituirea Corpului national de experti in management educational – seria a 13-a, inainte de contestatii. Din cei 38 de candidati inscrisi, au promovat 26. Nemultumitii vor putea depune…

- START….Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca in lunile iunie si iulie va avea loc o noua selectie pentru constituirea corpului national de experti in management educational – seria a 13-a. Concursul este important pentru cadrele didactice care doresc sa ocupe o functie de conducere in invatamant,…