Posturi vacante de conducere la Poliția Locală Carei Pe site-ul oficial al Primariei Carei, la secțiunea Poliție Locala din cadrul Organigramei, apar ca fiind vacante cele doua posturi de conducere. Situația treneaza din 2008 pentru ca tandemul Kovacs-Keizer nu vor un director competent la conducerea Poliției Locale ci doar o persoana obedienta. In cadrul Poliției Locale din subordinea Primariei Carei exista agenți cu studii superioare care sunt platiți ca agenți cu studii medii. Legislația din Romania nu este respectata la Primaria Carei cu acordul tacit al guvernanților care fac sluj in fața ONG-ului UDMR. Președintele UDMR Carei, fost activist… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta, joi seara, ca a descoperit diferente in compozitia mai multor produse Fanta vandute in diverse state europene, mentionand ca, daca a fost incalcata legislatia si va fi dovedit dublul standard, atunci compania producatoare risca o amenda…

