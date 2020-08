Stiri pe aceeasi tema

- avand in vedere -Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 27, alin. (1), care prevede ca «instituțiile și autoritațile publice pot angaja personal fara concurs, in funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației…

- Spitalul Municipal Blaj, cu sediul in Blaj, strada Andrei Mureșanu, nr. 16, telefon 0258-710.941, anunța posibilitatea ocuparii, fara concurs, in conformitate cu OMS nr. 905/2020, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic și biologic, prin selecție de dosare, a 10 posturi de asistenți medicali.…

- Ziarul Unirea Angajari fara CONCURS la Spitalul Municipal Blaj: 10 posturi de asistent medical, pe perioada determinata. Condiții de participare Spitalul Municipal Blaj angajeaza, fara concurs, pe perioada determinata, 10 asistenți medicali. Data limita pentru depunerea dosarelor este 28 iulie 2020.…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Alba angajeaza, fara concurs, medici, asistenți medicali, chimiști, biologi. In total, sunt 9 posturi disponibile, cu contract de munca pe perioada determinata. Contractele de munca pe perioada determinata vor fi valabile pana in 14 septembrie 2020. Data-limita…

- Ultimele luni au pus sub lupa mai mult ca oricand spitalele, iar pacientii sunt cei care au fost chemati sa isi dea cu parerea despre calitatea serviciilor. 4 spitale din Bucuresti sunt codasele clasamentului, iar cea mai buna unitate medicala din Romania este o maternitate din Iasi.

- Maternitatea „Cuza Voda" din Iasi este pe primul loc din tara intr-un clasament realizat in functie de satisfactia pacientilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat in timpul internarii, alaturi de alte doua spitale iesene care se afla in acest top. Observatorul Roman de Sanatate a analizat…

- Bucuria din randul familiei unei mamici este resimțita mai mult ca oricand și de cadrele medicale de la Maternitatea “Cuza Voda” din Iași. Și asta pentru ca o tanara de 28 de ani a adus pe lume trei baieți sanatoși, concepuți pe cale naturala. Prichindeii au vazut lumina zilei in urma unei operații…

- Ministrul Sanatatii a facut ieri o scurta vizita la Iasi, unde s-a intalnit cu managerii de spitale, cu care a discutat despre evolutia cazurilor de coronavirus. Intalnirea cu acestia a avut loc la Maternitatea „Cuza Voda", dupa care Nelu Tataru a mers la Prefectura, unde a purtat discutii cu autoritatile…