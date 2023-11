Cu Lasatul secului (14 noiembrie), intram in Postul Craciunului (15 noiembrie – 24 decembrie), dedicat rugaciunii și pocainței, spre a deveni ”un Betleem sfințit”, cum ne indruma Patriarhul Daniel. Postul Craciunului este, in primul rand, o pregatire, o sfințire a gandurilor, a simțirilor, a trupului și sufletului nostru prin pocaința, prin Spovedanie și Impartașanie, prin citirea mai deasa a Sfintei Scripturi și a scrierilor sfinților și printr-o atenție spirituala deosebita ca sa devenim ”biserica sfințita” in sufletele și in trupurile noastre, ne explica Patriarhul Daniel. Sunt 40 de zile…