Stiri pe aceeasi tema

- De azi, am intrat in Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi randuite de Biserica Ortodoxa. In cele 40 de zile ale postului, credinciosii nu trebuie sa consume carne, branza si oua, in timp ce in zilele de luni, miercuri si vineri se consuma mancare fara ulei si fara vin. In zilele de…

- Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului a inceput vineri si dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pana in Ajunul Craciunului, cand se tine post negru si este asteptat preotul sa aduca vestea Nasterii Mantuitorului, potrivit Mediafax.Prin…

- Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an. Perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare a inceput pe 15 noiembrie. Ce trebuie sa mananci in postul Craciunului 2019. Cat ține postul Craciunului Potrivit randuielilor bisericești, aflam ca…

- In acest an, Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului incepe vineri, 15 noiembrie și se incheie in 24 decembrie. Lasatul Secului va fi joi, 14 noiembrie. Potrivit crestinortodox.ro a fost zi de post și miercuri, 13 noiembrie, cand a fost celebrat Sfantul Ioan Gura de Aur. Acest post inchipuie…

- Postul Craciunului, cum este cunoscut de toți credincioșii din intreaga lume, ne da putința curațarii trupești și sufletești. Se cuvine ca toți credincioșii sa intampine prin ajunare Mielul lui Dumnezeu nascut din Fecioara Maria. Postul Craciunului ține 40 de zile, din 15 noiembrie și pana la 25 decembrie,…

- Andreea Mantea a vorbit despre o perioada mai dificila din viața sa. Prezentatoarea de televiziune s-a luptat cu acneea și a apelat la toate metodele posibile pentru a scapa de aceasta problema, inclusiv s-a uns pe fața cu mir in speranța ca Dumnezeu o va ajuta. Andreea Mantea, in varsta de 33 de ani,…

- Ziarul Unirea Cand incepe Postul Craciunului in 2019. In ce zile se face dezlegare la pește și vin Cand incepe Postul Craciunului in 2019. In ce zile se face dezlegare la pește și vin Postul Nașterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, așa cum este cunoscut de catre toți credincioșii este ținut cu…

- Exista aproape un consens universal ca parabenii sunt rai și ar trebui sa ne ferim de ei. Dar ce sunt ei de fapt – și de ce au capatat o reputație atat de proasta? Parabenii sunt o clasa de compuși denumita esteri. Acești esteri funcționeaza de minune drept conservanți. Rolul lor este de a preveni dezvoltarea…