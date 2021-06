Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca votul istoric de acum cinci ani pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana va actiona acum ca un imbold pentru crearea de locuri de munca si reinnoirea Marii Britanii dupa pandemia de coronavirus, relateaza Reuters. Intr-o declaratie pentru marcarea…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca nu va ezita sa actioneze unilateral in asa-zisul ”razboi al carnatilor” cu Uniunea Europeana, careia i-a cerut amanarea unor masuri post-Brexit cu privire la Irlanda de Nord, relateaza miercuri AFP, informeaza AGERPRES . “In afara de cazul in care vom…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a avertizat ca nu va ezita sa actioneze unilateral in asa-zisul "razboi al carnatilor" cu Uniunea Europeana, careia i-a cerut amanarea unor masuri post-Brexit cu privire la Irlanda de Nord, relateaza miercuri AFP. "In afara de cazul in care vom vedea progrese…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca nu va ezita sa actioneze unilateral in asa-zisul ''razboi al carnatilor'' cu Uniunea Europeana, careia i-a cerut amanarea unor masuri post-Brexit cu privire la Irlanda de Nord, relateaza miercuri AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca liderii reuniti la summitul NATO de la Bruxelles vor intelege dorinta Marii Britanii de a-si proteja integritatea teritoriala, raspunzand unei intrebari despre Brexit si impactul acestuia asupra Irlandei de Nord, relateaza Reuters. "Cred…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a confruntat cu prim-ministrul britanic Boris Johnson asupra geografiei post-Brexit a Regatului Unit in timpul unei discutii, la G7 de la Cronwall, despre rezolvarea fluxurilor comerciale in Irlanda de Nord, scrie Reuters. Boris Johnson s-a infuriat duminica…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ''foarte, foarte ingrijoratoare'' si va trebui actionat ''cu precautie'' in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…