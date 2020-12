Daca Londra si Bruxelles vor decide duminica o noua prelungire a negocierilor, acest lucru va fi posibil "doar cu cateva zile cel mult", pentru "ca suntem deja in prelungiri", a avertizat secretarul de stat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, in Journal du dimanche, preluat de AFP. Negociatorul din partea Regatului Unit, David Frost, a sosit la Comisia Europeana de la Bruxelles duminica, in jurul orelor 08:00 GMT pentru a relua negocierile. Potrivit unei surse europene, acestea s-au incheiat tarziu in noaptea de sambata spre duminica. Continuarea sau nu a discutiilor ar urma sa fie…