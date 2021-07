Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, a avertizat ca regulile post-Brexit convenite pentru Irlanda de Nord ar putea avea un ''efect terifiant'' asupra companiilor care fac afaceri in aceasta provincie, relateaza duminica DPA. Intr-un interviu pentru publicatia The Telegraph, David…

- ”Ne asteptam la un acord rapid asupra unei prelungiri a moratorului controalelor carnii procesate in termeni accetabili pentru Regatul Unit”, a anuntat marti un purtator de cuvant al Guvernului lui Boris Johnson. Guvernul britanic a cerut la 18 iunie Uniunii Europene (UE) o prelungire a acestui moratoriu…

- Marea Britanie mai are nevoie de ragaz pentru a rezolva problema protocolului Irlandei de Nord care a starnit așa-numitul „razboi al carnaților”. Premierul britanic Boris Johnson cere Uniunii Europene amanarea interdicției care ar trebui aplicata de la 1 iulie asupra carnaților și produselor din carne…

- Președintele francez Emmanuel Macron a intrat în vâltoarea Brexit în marja summitului Grupului celor Șapte, confruntându-se cu premierul britanic Boris Johnson cu privire la geografia post-Brexit a Regatului Unit, relateaza Reuters. De când Regatul Unit a votat parasirea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au atras atentia sambata Londrei ca "cele doua parti" trebuie sa aplice acordul privind Brexit-ul, in cadrul unei intalniri cu premierul britanic Boris Johnson pe fondul tensiunilor in legatura…

- De cand Marea Britanie si-a incheiat procesul de iesire din UE la sfarsitul anului trecut, relatiile sale cu Bruxelles-ul s-au inrautatit, fiecare parte acuzandu-o pe cealalta de rea-credinta pentru o parte din acordul lor referitor la Brexit care acopera circulatia marfurilor catre Irlanda de Nord.…

- Ministrul britanic al Finantelor Rishi Sunak anunta ca urmeaza ca un acord cu privire la fiscalitate sa fie incheiat cu Statele Unite in cadrul G7, insa subliniaza ca marii giganti in domeniul tehnologiei este necesar sa-si plateasca partea in schimbul sustinerii de catre Londra a unor propuneri…

- Uniunea Europeana ar trebui sa dea dovada de pragmatism, a declarat negociatorul-sef britanic pentru Brexit, David Frost, dupa o intalnire cu reprezentantii companiilor nord-irlandeze, adaugand ca exista ''provocari semnificative pentru multi in Irlanda de Nord'', potrivit dpa.…