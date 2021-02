Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri prelungirea cu doua luni a aplicarii provizorii a acordului post-Brexit cu Marea Britanie, pana cand textul va putea fi tradus in cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene si ratificat de Parlamentul European, relateaza agentia EFE.

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- Uniunea Europeana aloca peste 30 de miliarde de euro pentru redresarea economica a Romaniei. Inca de luni Comisia de buget și cea economica și-au dat votul asupra acordurilor negociate de instituțiile europene. Este vorba despre mecanisme importante, care vor aduce bani și in țara noastra, daca vom…

- ”Ambasadorii UE au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie a Acordului comercial si de cooperare intre UE si Regatul Unit, incepand de la 1 ianuarie”, a anuntat pe Twitter un purtator de cuvant al presedintiei germane a Consiliului European, Sebastian Fischer. Acordul urmeaza, acum, sa fie aprobat…

- Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au dat luni unda verde aplicarii provizorii de la 1 ianuarie a acordului post-Brexit incheiat saptamana trecuta intre Bruxelles si Londra, in asteptarea aprobarii documentului de catre Parlamentul European la inceputul anului viitor, transmite AFP.…

- Acordul post-Brexit confera Marii Britanii control total asupra suveranitatii, dar companiile britanice vor intampina bariere pe piata Uniunii Europene, iar, la nivelul cooperarii judiciare, Londra pierde accesul automat la bazele de date europene, arata o analiza a agentiei Bloomberg citata de Mediafax.

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior. Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata. ”Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau”, declara…

- ”Vom ramane pe pozitii pana in ultimul moment, pana in ultima secunda a acestui proces, pentru a garanta unitatea noastra”, a subliniat Michel vineri, in contextul in care au aparut tensiuni in randul Celor 27 pe ultima linie dreapta a negocierilor in problema pescuitului. "We have tried since the very…