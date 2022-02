Poșta Română va monta ”cutii poștale inteligente” la care vei avea acces non-stop Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane de euro. Cutiile postale urmeaza sa fie amplasate atat in oficiile Postei Romane cu acces non-stop, cat si in alte oficii postale si zone strategice de interes de pe teritoriul tarii, astfel incat sa fie accesibile pentru utilizare de catre toti clientii si firmele de curierat. „Investitia in aceste… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce companie vine in Romania și unde va crea 700 de locuri de munca. Investiția companiei este una majora, dat fiind faptul ca se vor crea aceste sute de locuri de munca ce vor duce la dezvoltarea majora a comunitații. De altfel, piața muncii in Romania incepe sa dea semne de revenire la nivelul pre-pandemic,…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane…

- Poșta Romana se digitalizeaza: 3.000 de cutii postale electronice vor fi amplasate in oficiile poștale Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale. Investitia face parte din strategia investitionala…

- Compania Naționala Poșta Romana iși extinde portofoliul de produse și demareaza procesul de achiziționare a 3.000 de cutii poștale digitale, aliniindu-se, astfel, la dinamica evoluției pieței. Investiția face parte din strategia investiționala de modernizare și digitalizare a companiei, cu finanțare…

- Scandalul finanțarilor de 29,2 miliarde de euro prin PNRR este departe de a fi incheiat, dar surprinde faptul ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a ajuns sa implementeze și sa coordoneze o serie de investiții care ar fi trebuit sa fie derulate de alte instituții și ministere.…

- BNS a transmis, recent, ministrului interimar al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii o informare in care invoca intervenția ministerului tutelar in scandalul concedierilor impuse la Poșta Romana de directorul general provizoriu, Valentin Ștefan. Revoltat de presiunile și acțiunile de instigare…

- Ministrul Virgil Popescu anunța ca se vinde 15% din Hidroelectrica. Compania a facut profit uriaș, in plina criza energetica Fondul Proprietatea (FP) va lista „cat de curand posibil” cel putin 15% din Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, fara ca guvernul de la Bucuresti sa…

- ” Compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al Benjamin Moore si Novacolor, branduri premium de amenajari interioare si exterioare, va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de 2,7 milioane de euro, cu 35% in plus fata de anul trecut”,…