Poșta Română se pregătește să dea afară 500 de salariați Peste 500 de salariați, inclusiv directori și șefi de departamente, de la Poșta Romana ar urma sa fie disponibilizați, in aceasta vara. In funcție de vechime, angajații pot sa primeasca salarii compensatorii de pana la 50.000 lei. Poșta Romana ar fi anunțat deja Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) ca va recurge la disponibilizari, incepand cu data de 15 iunie, potrivit publicației „ Ziarul de Iași ”, care a obținut un document in acest sens. Astfel, toți lucratorii care vor fi demiși var urma sa primeasca, in funcție de vechime, salarii compensatorii care pot ajunge pana la suma de 50.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

