- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, alaturi de președintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, și de colegul sau, Andronache Gabriel, a semnat un nou proiect de lege menit sa descurajeze faptele de agresiune impotriva copiilor și sa asigure un mediu sigur și liniștit pentru aceștia. Prin aceasta inițiativa legislativa,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni…

- DIICOT a identificat la Sunwaves, festivalul desfasurat in Mamaia, persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc. In lupta impotriva traficului de droguri de mare risc, autoritațile romane au dat un nou semnal de intoleranța fața de infractori.…

- Senatul a votat in unanimitate proiectul „fugarul platește”. Acesta prevede ca fugarii sa fie obligați sa-și suporte cheltuielile de aducere in țara avansate de catre stat. Anunțul a fost facut de Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Pas important in Parlament pentru proiectul. Senatul a adoptat proiectul…

- VIDEO Vestitorii primaverii s-au intors in Alba: Primele berze au ajuns ”acasa”, in comuna Unirea Vestitorii primaverii s-au intors in Alba: Primele berze au ajuns ”acasa”, in comuna Unirea Vestitorii primaverii și-au facut mult așteptata apariție și in județul Alba, in comuna Unirea. Dupa luni de zile…

- Sentința de extradare a lui Catalin Cherecheș din Germania este pusa in aplicare astazi. Fostul politician este deja in drum spre țara, iar prima oprire va fi la Penitenciarul Arad, unde va petrece noaptea. Miercuri, fostul edil de la Baia Mare va fi adus la Rahova, la București. Avocatul Lui Chereches,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a participat miercuri la bilantul Ministerului Public, unde a vorbit despre speranțele pe care le are de la justiția din Romania pentru anul 2024. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la bilantul Ministerului Public, ca este convinsa ca anul 2024…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a semnat, marti, la Roma, o declaratie comuna cu omologul italian, Carlo Nordio, in vederea unei cooperari judiciare mai stranse in materie penala pentru aducerea in tara a persoanelor condamnate si care se sustrag executarii pedepsei.