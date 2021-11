Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana va distribui, la timp, pensiile si drepturile sociale aferente lunii decembrie, dupa recepționarea integrala a viramentelor bancare din partea Casei Nationale de Pensii Publice. Toți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan a declarat, marti, la Parlament, despre afirmatia sa ca nu mai sunt bani pentru pensii si alocatii, ca adevarul va iesi la iveala la rectificarea bugetara. Turcan a mai spus ca a spus zilnic despre aceste probleme, in Guvern si ca a dorit sa rezolve problema…

- „MAREA” creștere a pensiilor: Dupa recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci lei „MAREA” creștere a pensiilor: Dupa recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci lei Cresterile de pensii anuntate de Guvern, dupa mare recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci…

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Premierul interimar Florin Citu a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca impreuna cu vicepremierul interimar Kelemen Hunor, cu ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, si ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a semnat si va depune in Parlament un proiect de lege prin care angajatii din…

- Raluca Turcan a afirmat, marti seara, la Digi 24, ca factura la electricitate primita de ea a fost mai mare decat se astepta. “Eram obisnuita cu un anumit cost al facturii la energie electrica, a venit mai mare, inclusiv pe perioada verii. Insa, pe fond, daca trecem la responsabilitatile pe care le…

- Ministerul Muncii va pune presiune maxima pentru ca proiectul adoptat de Guvern privind consumatorul vulnerabil sa fie votat si de Parlament, astfel incat aplicarea masurilor de sustinere sa fie devansate pentru 1 ianuarie 2022, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…