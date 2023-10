Post Scriptum: Zelenski în România. Mai e mult până departe. Ne-a vizitat domnul Volodimir Zelenski, președintele-star al Ucrainei. Star spunem, fiindca atrage toate privirile oriunde calatorește, oriunde apare, oriunde cuvanta. E explicabil, domnul Zelenski este șeful unui stat-victima. Și e normal, omul Zelenski a dovedit ca este un excelent comunicator, are șarmul indiscret al francheții, e mereu convingator. Nu știm prea multe despre cariera sa de actor dar, in rolul de președinte, este perfect distribuit. Piesa in care joaca domnul Zelenski este, deocamdata, o tragedie. O știm, o urmarim zilnic cu sufletul la gura, suspinam, oftam cu ochii in lacrimi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima vizita a lui Volodimir Zelenski in Romania de la invadarea Ucrainei de catre Rusia a fost prilej pentru discutarea unor subiecte fierbinți, de la sprijinul militar pentru țara vecina, detaliu confirmat de ambii șefi de stat, pana la teme economice și sensibile din punct de vedere bilateral.

- Orasul Avdiivka, situat in estul Ucrainei, este de marti dimineata tinta unor bombardamente ”masive” ale fortelor rusesti, care ”incearca sa incercuiasca” orasul, declara seful Administratiei Militare din Avdiivka Vitali Barabas, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima…

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut miercuri, 6 septembrie, o intervenție video la Summitului Inițiativei celor Trei Mari care are loc la București. Zelenski a amintit in declarația sa despre fragmentele dronei rusești descoperite in Romania. Zelenski s-a referit la atacurile frecvente…

- Mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania, ceea ce inseamna ca drona s-a prabusit pe teritoriul Romaniei. Descoperirea a fost facuta in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina, dupa atacurile de…

- Razboiul Rusiei contra Ucrainei s-a apropiat din nou foarte periculos de Romania. Rusia a atacat marți noapte Ucraina bombardand cu ajutorul dronelor portul de pe Dunare, Izmail, care este situat foarte aproape de țara noastra. Iohannis, declaratie care il va deranja pe Putin. A ripostat dupa atacurile…

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Fostul președinte al SUA Donald Trump a declarat ca, daca va caștiga alegerile prezidențiale din 2024, intenționeaza sa caute sa obțina un acord de pace intre Rusia și Ucraina."Voi lua legatura cu (președintele Federației Ruse, Vladimir) Putin pentru a incheia un acord cu (președintele Ucrainei,…