Unul dintre parlamentarii proaspat numiți saptamana aceasta in Comisia de control a activitații SRI este deputatul PSD Mitica Marius Margarit, despre care presa a relatat anul trecut ca a scris in declarația de avere ca are „ciasuri de mana” de 12.000 euro. Amintim ca Parlamentul a decis, miercuri, numirea deputatului PSD Eugen Bejinariu in functia de presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii si a deputatului PNL Cezar Preda ca vicepresedinte al comisiei. Parlamentarii au mai stabilit, prin vot, ca deputatul PSD Mitica Marius Margarit…