Post Malone a lansat albumul Twelve Carat Toothache

Stiri pe aceeasi tema

- Doja Cat a fost nevoita sa-și anuleze mai multe concerte din cauza unei operații la amigdale. Saptamana trecuta, artista a povestit pe rețelele de socializare ca a avut amigdalita inainte de Billboard Music Awards 2022 și i s-a prescris o serie de antibiotice. Mai tarziu a „baut vin” și a „vapat toata…

- Post Malone colaboreaza cu Roddy Ricch pentru single-ul “Cooped Up”. Acesta anunța sosirea celui de-al patrulea album al artistului, “Twelve Carat Toothache”, care va fi lansat pe 3 iunie 2022. Este primul sau material discografic din ultimii trei ani, de cand “Hollywood’s Bleeding”, certicat cu 3 discuri…

- The Kid LAROI are grija de fanii lui! Acesta și-a oprit spectacolul dupa ce cațiva participanți la concert au incercat sa urce pe scena și li s-ar fi facut rau dupa ce angajații de la paza i-ar fi oprit. Rapperul australian și-a surprins fanii cu un concert secret in L.A., iar in timpul concertului,…

- Netflix vrea sa schimbe modul in care dam rating-uri productiilor sale, dincolo de clasicele butoane Thumbs Up si Thumbs Down. Netflix ramane unul dintre ultimii temerari care inca pastreaza butonul de „dislike”, dupa ce YouTube a scos asta de pe platforma sa, iar Facebook a renuntat la planurile de…

- O pleiada de staruri este asteptata duminica la gala de decernare a Premiilor Grammy din acest an, la care muzicieni ca Jon Batiste sau Olivia Rodrigo pornesc ca favoriti, potrivit AFP. Dupa ce a fost amanata din ianuarie ca urmare a pandemiei de coronavirus, anul acesta gala Grammy Awards se va desfasura…

- Actorul american de comedie Pete Davidson, care a aparut tot mai des in tabloidele internationale dupa ce a dezvaluit ca are o relatie cu vedeta de reality-show Kim Kardashian, nu va zbura saptamina viitoare in spatiu asa cum anuntase initial. Starul in virsta de 28 de ani, cunoscut datorita participarii…