Post de televiziune declarat “agent străin” Justitia rusa a declarat “agent strain” un canal de televiziune independent “Dojd”, statut care i-ar putea ingreuna functionarea, intervenind inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit France Presse. Numele acestui canal de informare cu plata, care emite pe internet, apare de acum pe noua lista oficiala a Ministerului rus de Justitie cu “agenti straini“, desemnare controversata aplicata printr-o lege promulgata in 2012. In Rusia, organizatiile si persoanele calificate drept “agenti straini” trebuie sa se inregistreze la autoritati, sa efectueze complicate demersuri administrative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

