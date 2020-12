Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite "sa lucreze pentru intarirea relatiilor transatlantice" atat cu Londra, cat si cu Uniunea Europeana, la o zi dupa acordul de liber-schimb care modifica profund raporturile dintre cele maluri ale Canalului Manecii, noteaza AFP. "Felicitari Regatului Unit…

- ”In aceasta (joi) seara, in Ajunul Craciunului, am un mic cadou pentru cei care cauta ceva de citit in toropeala de dupa masa de Craciun”, anunta seful Guvernului conservator intr-un mesaj postat pe Twitter. I would like to wish everyone a very Merry Christmas. — Boris Johnson (@BorisJohnson) ”Iata-l:…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a repetat si marți ministrilor din cabinetul sau ca cel mai probabil rezultat al negocierilor comerciale post-Brexit este lipsa unui acord, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Premierul britanic Boris Johnson le-a repetat si marți ministrilor din cabinetul…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- În cadrul unui articol scris pentru portalul InfoBrics, politologul grec Paul Antonopoulus, a atras atenția asupra faptului ca, în Regiunea Marii Negre este în curs de formare o noua alianța între Marea Britanie, Turcia și Ucraina, care poate reprezenta o amenințare serioasa…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, luni, ca decizia Guvernului de la Londra privind un eventual acord post-Brexit cu Uniunea Europeana nu are legatura cu scrutinul prezidential din SUA, in contextul in care o victorie a lui Joseph Biden risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța…

- Guvernul britanic a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste in continuare sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas, apreciind insa ca mingea se afla "in terenul" europenilor, noteaza AFP. "Sper in continuare ca vom avea un acord", a…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.