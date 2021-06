Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma in urma cu puțin timp, dupa ce un apel la 112 a raportat prezența unei bombe in apropierea Palatului Copiilor din Arad. Mai multe echipaje de polițiști, jandarmi, pirotehniști și SMURD au impanzit zona și fac cautari in vedere descoperirii presupusei bombe.

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Autoritațile iau in calcul vaccinarea impotriva COVID-19 prin prezentare directa la centrul de vaccinare, fara programare prealabila, a anunțat marți medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Medicul militar spune ca acest sistem poate fi mai atractiv pentru persoanele…

- Serviciul Roman de Informații intervine in sectorul 6 al Capitalei, in urma unui apel la 112. A fost sesizata prezența unei valize suspecte in spațiul public, iar in acest moment la fața locului se afla o echipa pirotehnica. Specialiștii pirotehniști desfașoara activitați alaturi de reprezentanții Poliției…