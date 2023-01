Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii americani fac o paralela intre planul generalului Maslov și „Operațiunea Walkiria”, cea in care un grup de ofițeri germani au incercat sa-l ucida pe Hitler in iulie 1944.Walkiriile (in mitologia germana și scandinava mesagerele zeului Odin, care hotara soarta razboaielor și a combatanților)…

- Intr-un articol publicat de Jonathan Sweet și Mark Toth in „The Hill” se sugereaza ca a existat un complot pus la cale de generalul Maslov, care urma sa-l elimine pe Vladimir Putin in decembrie.

- Anul 2023 va fi anul „victoriei” in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou. „Vrei credinta si speranta? Ambele sunt de multa vreme in fortele armate (ucrainene) (…) Vrei lumina? Este in fiecare dintre noi, chiar si atunci…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis miercuri (21 decembrie) ca Rusia iși va indeplini toate obiectivele campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce i-a numit „eroi” pe soldații ruși și pe șefii apararii, intr-un discurs rostit la Moscova. Vorbind la o reuniune de sfarșit de an a șefilor apararii…

- Au fost tensiuni mari intre președintele Franței și cel al Chinei, dupa solicitarea lui Emmanuel Macron. In timpul unei discuții, liderul francez i-a cerut omologului sau chinez sa treaca de partea Uccrainei in acest razboi, ademenindu-l pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Descopera ce alte discuții…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca 50.000 de rezervisti mobilizati s-au alaturat unor unitati de lupta in Ucraina, relateaza agentia de stiri rusa Interfax, preluata de Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin a spus un banc despre situația energetica din lume.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat, joi, ca "nu a spus niciodata intentionat ceva" despre folosirea armelor nucleare in Ucraina, in contextul avertismentelor SUA asupra consecintelor unui astfel de atac.