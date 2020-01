Porumboiu va incepe in curand investitiile la fabricile de paine din Vaslui si Barlad

Stiri pe aceeasi tema

- EVOLUTIE… Mopan Suceava se grabeste sa inceapa investitiile in cele doua fabrici de paine de la Vaslui si Barlad, Muntenita, respectiv Iris, insa cineva apasa frana, vrand sa sicaneze noii proprietari. Dupa ce a cumparat in bloc activele de la fosta firma Iris Company, cu suma record de 3 milioane de…

- CALATORI… Trenul Unirii trece astazi, 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri, si pe la noi prin judet. Acesta va pleca din Bucuresti Gara de Nord la ora 06:25 si va fi remorcat de o locomotiva vopsita in culorile steagului national. Trenul Unirii va putea fi intampinat la Barlad la ora 11:11, iar la Vaslui…

- Conducerea Tesla a aprobat achizitionarea unei parcele de 300 de hectare in apropiere de Berlin, a anuntat purtatorul de cuvant al landului Brandenburg, Florian Engels. Pe acest teren, producatorul american de vehicule electrice intentioneaza sa construiasca prima fabrica din Europa.…

- LICITATIE… Veste buna pentru vasluieni. Fostele fabrici de paine din Barlad si Vaslui, Iris, respectiv Muntenita se vor redeschide. Firma suceveana Mopan a achizitionat de curand, prin licitatie, in bloc, toate activele societatii Iris Company intrata in faliment, iar celebra paine cu care barladenii…

- Florentin Petre (43 de ani) și Liviu Ciobotariu (48 de ani) au vorbit despre situația delicata in care se afla Dinamo, dupa eșecul de ieri cu FC Botoșani, scor 0-1. Rezultatul ii indeparteaza serios pe „caini” de calificarea in play-off, pentru al treilea an consecutiv. „N-am foarte multe informații…

- Politia din Vaslui este in alerta in urma unei reglari de conturi de tip mafiot ce a avut loc pe strazile din municipiul Barlad. Suspectul a fost indicat de victima, dar de 72 de ore nu a fost prins de politisti. El a acordat insa un interviu unui post de televiziune.

- TRAGIC… Un pieton de 71 de ani, din satul Carja, orasul Murgeni, a fost accidentat mortal in aceasta seara, la orele 17.20, de catre microbuzul apartinand firmei Demid, care circula in directia Bogdanesti – Untesti. Accidentul a avut loc pe Drumul European 581, in zona numita La Leu, pe sensul de mers…

- O femeie de 27 de ani susține ca a fost luata de un barbat de pe o strada din Barlad, dusa la 10 kilometri de oraș, in padurea de langa localitatea Perieni, unde a fost violata și apoi abandonata. Polițiștii din Vaslui au un suspect in acest caz, care a fost dus la audieri, potrivit Mediafax.Dupa…