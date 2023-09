Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a spus la Prima TV, la emisiunea ”Insider politic”, cum vede el ieșirea din criza bugetara. El le cere politicienilor sa taie banii pentru partide daca vor sa faca economie la bugetul de stat. ”Daca tot taie, de ce un partid, n-are importanta care, trebuie sa ia 36-37…

- Adrian Porumboiu crede ca Guvernul nu va putea imbunatati colectarea taxelor la bugetul de stat in conditiile in care mentine in teritoriu sefi ai ANAF cu o vechime de 20 sau 25 de ani, care „s-au obisnuit cu toate relele de pe lume”. ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa…

- Dupa ce a facut din limba romana cel mai atractiv domeniu pentru intreaga familie și a antrenat milioane de romani intr-un joc al minții provocator, Kanal D le va aduce telespectatorilor cel de-al treilea sezon “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, in curand, la Kanal D!Dan Negru, amfitrionul acestui format…

- Jurnaliștii AFACERI.news dezvaluie, intr-un articol exclusiv, cum companii cu capitaluri majoritare straine capușeaza cu sume aiuritoare bugetul de stat, trimițand acasa profiturile realizate in urma unor cifre de afaceri gigantice in Romania.

- Statele Unite vor aloca in anul fiscal 2023-2024 un buget de peste 866 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului antiracheta Aegis, creat pentru interceptarea rachetelor balistice. O parte din aceasta suma va fi destinata special dezvoltarii și actualizarii sistemului Aegis situat in Romania…

- Incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat, in ultima saptamana se ridica la peste 700,6 milioane de lei, iar de la inceputul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 18,4 miliarde lei, fiind atestata o creștere de 3,6 % fața de incasarile din intervalul corespondent al…

- Societatea de stat CFR Marfa, deținuta de Ministerul Transporturilor, susține ca a avut o cifra de afaceri de 36% in primul trimestru, și un profit operațional de aproximativ 77 milioane de lei. Nu cuvanta insa nimic despre pierderea neta. Societațile care raporteaza pierderi și pe care vor sa le țina…