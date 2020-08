Porumbeii slobozenilor In urma cu cateva saptamani, o țigla desprinsa din șarpanta unui bloc din Ansamblul PECO din Slobozia a cazut pe un trecator. Vinovații au fost gasiți porumbeii. Peste tot in oraș, podurile blocurilor sunt transformate in porumbare. Vinovați sunt porumbeii. In Piața Revoluției, zilnic, oamenii hranesc pana la sațiu stolul de porumbei aciuat in podul Centrului Cultural «Ionel Perlea» Vinovați sunt... ați ghicit, porumbeii! Orașul porumbeilor de pripas Acum cațiva ani aveau doar columbofilii, la marginea orașului. Erau frumoși, erau de rasa, caștigau concursuri de profil... De cand... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

