Portul Constanța a schimbat 20 de directori din 1991 pana astazi, aproape cat numarul de miniștri ai Transporturilor din aceasta perioada. In cei 32 de ani, un șef de Port a rezistat in medie doar 1,6 ani, iar un ministru chiar și mai puțin, nici 1,2 ani. Aproape toate schimbarile de la Constanța coincid cu foiala de la conducerea Ministerului Transporturilor. Care sunt mizele și cum se explica acest du-te-vino continuu la conducerea celui mai important port de la Marea Neagra in contextul razboiului din Ucraina? G4Media prezinta o radiografie a persoanelor care s-au perindat pe la conducerea…