- Italia va lansa o campanie de vaccinare anti-COVID gratuita si la scara larga la inceputul anului viitor. Cadrele medicale si persoanele in varsta vor avea prioritate, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Guvernul Portugaliei pune la punct un plan de vaccinare impotriva COVID-19, care in prima faza va avea "putina disponibilitate" in ceea ce priveste dozele, in conditiile in care unitatile de terapie intensiva au atins capacitatea maxima cu peste 500 de pacienti internati, relateaza EFE, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, luni, de la ora 17:00, dupa o ședința pe tema campaniei de vaccinare anti-Covid-19 la care participa ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți seara o conferința de presa, dupa ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei Covid-19, la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrul Apararii, ministrul Sanatații, șeful DSU și reprezentantul Romaniei la…

- Aproape jumatate din intreaga populatie a Slovaciei a realizat sambata teste pentru depistarea COVID-19, in cadrul primei zile a unei campanii nationale, cu durata a doua zile, care, spera guvernul, va contribui la incetinirea ritmului crescut al infectarilor fara sa fie nevoie de impunerea unei…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej…

- India a inregistrat 97.894 de cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore - un ”record” de la inceputul pandemiei, a anuntat joi Ministerul indian al Sanatatii, relateaza Reuters. Rusia a anuntat ca va furniza Indiei 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa incheierea…