- Nationala de rugby a Romaniei a incheiat cu infrangeri pe linie participarea la Cupa Mondiala din Franta, dupa ce a fost invinsa de Tonga cu scorul de 45-24 (21-17), duminica, la Lille, in Grupa B. Antrenorul echipei Romaniei, Eugen Apjok, a declarat ca astepta mai mult de la meciul cu Tonga. „Asteptam…

- Nationala de rugby a Scotiei a invins sambata seara, cu scorul de 84-0 (42-0), reprezentativa Romaniei, intr-un meci din Grupa B de la CM 2023 din Franta, disputat pe Stade Pierre-Mauroy din Lille. „Romania a primit inca o lectie dura la Cupa Mondiala de rugby, dar, daca invata din aceste experiente,…

- Nationala de rugby a Scotiei si-a remaniat in mare parte echipa care va infrunta Romania sambata seara la Lille, in Grupa B a Mondialului din Franta, cu treisprezece schimbari fata de XV-ul care a zdrobit Tonga (45-17), scrie AFP, potrivit Agerpres. In fata "Stejarilor", echipa care a incasat cele…

- Selectionatele Georgiei si Portugaliei au terminat la egalitate, 18-18 (13-5), intr-o partida din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby, editia 2023, disputata sambata la Toulouse, in fata a 31.889 de spectatori. Portugalia, invinsa de Tara Galilor in partida de debut la aceasta competitie, a…

- Capitanul nationalei de rugby a Angliei, Owen Farrell, va fi titular in partida de sambata seara, contra Chile, in Grupa D la Cupa Mondiala 2023 din Franta, fiind primul sau meci la acest turneu final, dupa suspendarea primita inaintea competitiei din partea World Rugby, scrie AFP, potrivit Agerpres.Farrell…