Portugalia ridică starea de urgenţă Starea de urgenta in vigoare in Portugalia din noiembrie pentru a frana pandemia de COVID-19 se va incheia vineri datorita imbunatatirii situatiei sanitare, a anuntat marti seful statului lusitan, Marcelo Rebelo de Sousa, citat de AFP. "Am decis sa nu reinnoiesc starea de urgenta", a spus presedintele portughez, intr-un discurs la televiziune, potrivit agerpres.ro. "Stabilizarea si reducerea numarului de decese si de persoane spitalizate au cantarit in decizia mea", a adaugat el, indemnand in acelasi timp la prudenta. Dupa un varf de circa 13.000 de cazuri noi de COVID-19… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Testarea COVID-19 in farmacii, așa cum se dorește implementat in acest moment intr-o propunere legislativa, va avea adresabilitate redusa și presupune costuri suportate de pacienți, arata Asociația Farmaciilor Independente Ethica intr-un comunicat. Asociația Farmaciilor Independente spune ca momentul…

- Un baiat de numai 22 de ani din Pașcani a fost rapus de noul coronavirus in cursul nopții trecute, potrivit fanatik.ro Pacientul s-a stins la Spitalul Municipal de Urgența din oraș, in cursul nopții de 31 martie, in jurul orei 23:00. Baiatul a ajuns sub atenția medicilor la inceputul acestei saptamani…

- Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea care legalizeaza eutanasia la doua ore dupa ce aceasta a fost declarata neconstituționala, anunța Euractiv . Curtea Constituționala și-a anunțat marți decizia, aceasta fiind sesizata preventiv de Rebelo…

- Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea care legalizeaza eutanasia la doua ore dupa ce aceasta a fost declarata neconstituționala, anunța Euractiv.Curtea Constituționala și-a anunțat marți decizia, aceasta fiind sesizata preventiv de Rebelo…

- Bebelușul din Botoșani nascut saptamana trecuta și diagnosticat cu Covid-19 este internat in continuare la Maternitatea Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava. Starea sa este grava, in continuare, deși au fost remarcate unele progrese. Directorul DSP Botoșani, Monica Adascaliței: „El…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile in Romania, cu pastrarea restricțiilor care sunt in vigoare la acest moment. The post Starea de alerta se prelungește in Romania, cu menținerea restricțiilor. Focarele de COVID vor fi incluse in calculul…

- Informația a fost confirmata pentru stiri-neamt.ro de managerul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț.Din primele informații, este vorba de un asistent medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU),in varsta de 64 de ani, care ar fi fost vaccinat in jurul datei de 5 ianuarie, iar dupa mai…

- Parlamentul Portugaliei a votat vineri pentru legalizarea eutanasiei, aceasta tara urmand sa devina cea de a saptea din lume care face acest lucru. Procedura le va permite pacientilor in faza terminala a bolii sa obtina asistenta din partea unui medic pentru a-si pune capat vietii, potrivit Reuters.…