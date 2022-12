Portugalia-Coreea de Sud. Un nou rezultat șocant! Victorie în prelungiri Echipa naționala a Portugaliei a fost invinsa de selecționata Coreei de Sud cu scorul de 2-1 (1-1), vineri, pe Education City Stadium din Doha, la Cupa Mondiala din Qatar, dar Seleccao a castigat Grupa H. Portugalia, deja calificata in optimile de finala, si-a permis luxul de a-si odihni cativa oameni de baza in meciul cu Coreea de Sud, unul cu miza mai mica. Lusitanii au deschis scorul rapid, prin Ricardo Horta (5), dar asiaticii au izbutit sa intoarca rezultatul prin golurile reusite de Younggwon Kim (27) si Hee Chan Hwang (90+1), asigurand un final dramatic si in aceasta grupa. Coreea de Sud… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

